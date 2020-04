Joazhiño Arroé y su mensaje a Bengoechea:"Pera él no era un error no ponerme de titular, para mí sí"

Para los fanáticos de Alianza Lima, Joaziñho Arroé es uno de los jugadores más regulares del plantel. Desde que inició la presente temporada, el futbolista de 27 años no pudo gozar de la titularidad, pero las veces que le tocó ingresar al campo cumplió una buena labor.

En una entrevista a través de la cuenta de instagram de Movistar Deportes, 'Joa' señaló que no entendió las decisiones de Pablo Bengoechea, porque su rendimiento fue regular, pero el estratega uruguayo consideró que debería seguir como suplente.

"Para Bengoechea no era un error no ponerme de titular, para mí sí, pero lo entiendo, siempre trato de entender al técnico. Creo que Pablo necesitaba extremos que centren y yo no soy uno de ellos, a mí me gusta más estar en contacto con el balón, organizar el juego, de ese modo lo entiendo", expresó el jugador.

Joa recordó que en el partido de ida de la semifinal del 2019 ante Sporting Cristal tuvo un buen desempeño, pero en el duelo de vuelta no fue incluido en el equipo titular. El jugador de Alianza Lima se mostró inconforme por las decisiones de Pablo Bengoechea.

"Por ejemplo, en la semifinal con Sporting Cristal, gracias a Dios entré y cambió un poco el partido, estuve incluido en los ataques y en la vuelta no jugué ni un minuto, eso sí me costó creer. También lo de este año, que hice gol y los siguientes dos partidos no jugué", indicó.