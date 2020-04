Universitario: Jean Ferrari reveló que Carlos Moreno es reconocido como administrador por la FPF

Jean Ferrari, en una entrevista con 7novenos, habló largo y tendido sobre la situación actual de Universitario de Deportes en lo dirigencial y resaltó que la FPF ya habría aceptado a Carlos Moreno como administrador del club crema.

"Al parecer la FPF reconoció a Carlos Moreno y él es, quien de alguna manera, tiene el manejo del club. No sé qué estará pensando hacer", señaló Jean Ferrari a lo largo de la entrevista en mención.

Sobre la situación de él como trabajador de la 'U', señaló que vive en una incertidumbre pues no sabe si sigue o no siendo Gerente Deportivo.

"No sé si sigo siendo el Gerente Deportivo de Universitario. Recibí un documento del señor Gamarra de GREMCO, en el que me dice que no me atribuya ciertas facultades porque ya no soy trabajador del equipo pero hay una resolución controversial de Indeocpi. Aún hay una instancia que espera impugnaciones", señaló.

Como persona ligada, de alguna u otra forma, al equipo merengue, Ferrari comentó sobre lo que sucede en la 'U' mientras dura el estado de emergencia en el Perú entero.

"Moreno dice que ya no hay dinero en las arcas del club y por ello ni podría pagar abril ni los otros meses. Acá se trata de tener capacidad de gestión. Una buena gestión genera ingresos. Nosotros tenemos armas para trabajar en el cómo. Yo diría que nosotros sí podríamos pagar abril y los otros meses", resaltó Ferrari.

Sobre un posible regreso a las canchas de la Liga 1, Jean Ferrari apuntó que, según él, sería lo correcto regresar en agosto pero a puertas cerradas. Además, comentó que habría que realizar una nueva pretemporada.