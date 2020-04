El sueño fallido de Cazulo: "Me quedé con las ganas de jugar con el 'Chino' Ximénez en Cristal"

Más allá de la nacionalidad, a Jorge Cazulo y Miguel Ximénez les une una fuerte amistad. El volante y el delantero, ambos naturales de la ciudad de Maldonado, coincidieron en el Plaza Colonia versión 2004 y allí surgió una relación amical que se fue fortaleciendo con el correr de los años.

En ese sentido, el 'Chino' Ximénez aportó su granito de arena para la posterior llegada de Cazulo a Sporting Cristal debido a sus buenas referencias que le dio a los dirigentes sobre su compatriota, sin embargo, aquel sueño de los amigos de jugar juntos en el club rimense nunca terminó de darse: cuando uno llegó, el otro se fue.

"En el año previo a mi llegada le consultaron si tenía las características y el carácter para jugar en Cristal. Nos ilusionamos con jugar juntos aquí, no se dio", lamentó Cazulo en una entrevista con el Instagram del club rimense.

Miguel Ximénez, máximo anotador del Descentralizado 2008 con 32 goles, volvió a Sporting Cristal en 2010 tras una temporada en el Libertad de Paraguay, pero su rendimiento fue de mayor a menor hasta desembocar en su salida a finales de 2011 tras apenas convertir 6 anotaciones en aquella temporada.

Pese a la salida de su amigo del club rimense, Jorge Cazulo no se tiró para atrás tras la oferta desde La Florida. "Es muy difícil que decirle que no a Cristal. Entonces no había que insistir mucho", afirmó.

Cabe destacar que Jorge Cazulo era un viejo deseo de Sporting Cristal desde su etapa en el fútbol uruguayo, sin embargo, las negociaciones no prosperaron y fue la César Vallejo el club que lo trajo a nuestro país en el 2010.

El legado de Cazulo

Con nueve temporadas a cuestas, el 'Piqui' ya es un ídolo y toda una institución que acabará su carrera en Sporting Cristal cuando decida colgar los botines. El uruguayo, volante ofensivo por naturaleza, supo reconvertirse en volante central a pedido de Roberto Mosquera y ser clave en los cuatro títulos (2012, 2014, 2016 y 2018) del club rimense en la presente década.