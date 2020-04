Ronny Revollar: la lesión que alejó del fútbol y transformó la vida del DT de Alianza Universidad, líder de la Liga 1

A sus 44 años, Ronny Revollar vive un sueño con Alianza Universidad. El técnico peruano tiene al club de Huánuco como líder de la Liga 1 y solo la pandemia del coronavirus interrumpió una campaña espectacular en el Torneo Apertura con cinco triunfos y un empate, incluso una victoria inolvidable ante Alianza Lima en Matute.

Ahora bien, si la historia de Alianza Universidad en el 2020 es impresionante, no lo es menos la de su técnico. Ronny Revollar, jugador surgido en Alianza Lima y debutó en 1997 de la mano de Jorge Luis Pinto, debió interrumpir sus deseos de trascender en el fútbol cuando sufrió una lesión de rodilla durante su etapa en Deportivo Wanka.

"La rodilla se me hinchó horriblemente y no podía ni subir al bus. Mis padres fueron a recogerme a Huancayo para llevarme a Lima. Me internaron en una clínica", recordó Revollar en una entrevista con ESPN Perú.

Una semana después, llegó un momento bisagra para su vida: la amenaza de su padre ante su imposibilidad de seguir jugando al fútbol. "Mira compare, es la única que oportunidad que te doy. O estudias o trabajas, pero acá en la casa no vas a estar", fueron las palabras del padre de Ronny citadas por el propio DT.

"Me decidí por el estudio. Me jaló la odontología. Mi viejo me dijo 'no puedes escoger una carrera más barata'. Mi viejo, al final, se rompió el lomo y me pagó la carrera", explicó Ronny Revollar a la periodista Ornella Palumbo.

Lo curioso es que el fútbol no alejó al DT de Alianza Universidad de la odontología. "Tengo mi consultorio en Huánuco", reveló el peruano. Es más, Revollar reveló que varios jugadores suyos fueron a su clínica. "La temporada pasada pasaron varios por el consultorio, me dijeron “te pago a fin de mes” y hasta ahora sigo esperando", afirmó en declaraciones al diario 'El Popular'.

Locura de amor

Ronny Revollar llamó la atención antes de su estreno en Primera División cuando le pidió matrimonio a su actual pareja en la ceremonia de celebración del ascenso de Alianza Universidad. "Le prometí que si ascendíamos le propondría matrimonio y las promesas se deben cumplir, más aún a la persona que te respalda y que está contigo en todo momento", reveló sobre su novia, a la que conoció en las aulas de la Universidad San Martín.