Ministro de Salud recomendó a FPF seguir pasos de otros países para reanudar la Liga 1

La Liga 1 Movistar se encuentra suspendida desde la séptima jornada que no se llegó a jugarse. En Videna se analiza reiniciar el torneo en el mes de julio, debido a que recién el 10 de mayo se levantará la cuarentena por coronavirus – que podría ampliarse - y, además, los equipos deberán hacer una mini pretemporada para ponerse bien físicamente.

Ante esta situación, el Ministro de Salud, Víctor Zamora, recomendó a la FPF seguir los pasos de países como Alemania, donde ya se tiene prevista la fecha de regreso. Eso sí, pidió que se presente u plan para cuidar la salud de los deportistas, así como también de los aficionados.

"Sobre la posibilidad que el fútbol se reanude en nuestro país, puedo comentarles que no hemos discutido ninguna área en particular si no más bien algunas situaciones generales que se deberían cumplir para que las actividades puedan regresar. Este virus es muy contaminante y lo único que tenemos que mantener es que la gente se mantenga separada y en el fútbol una área de alto contacto son las tribunas", reveló Víctor Zamora para Ovación.

Luego agregó: “Si en Colombia u otros lugares del mundo están empezando a implementar ese tipo de actividades es porque ya tienen un tipo de protocolo que todavía no se ha desarrollado en el Perú. Cuando haya ese protocolo, volverán las actividades de ese rubro. Lo que hemos conversado y quedado es que ellos nos expongan las experiencias de otros lugares para que el Ministerio de Salud las pueda evaluar. Acá se necesitan pruebas de laboratorio que puedan probar que no están infectados”.

Además, el Ministro de Salud no dio un tiempo específico de cuándo se reiniciará el torneo local. “No hemos quedado en ningún compromiso de fechas, solo hemos hablado sobre las condiciones generales y que él iba a ver las mejores prácticas que se están haciendo en otros países para presentar su protocolo. La epidemia en el Perú tiene mucho rostro ya que en algunos lugares está muy encendido y en otros lugares más bien está empezando. Por ejemplo, para mañana, las condiciones no están dadas para que el fútbol regrese en nuestro país”, sentenció.