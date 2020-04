Entre la incertidumbre y la buena fe: la situación del plantel de Carlos Stein durante la pandemia

A Carlos Stein, recién ascendido a la Liga 1, la pandemia del coronavirus lo golpeó como a pocos. Cuando la FPF le pidió y después prohibió a cerrar un acuerdo con el Consorcio de Fútbol porque estaba en proceso un propio canal de TV, irrumpió el covid-19 en nuestro país y muchos de los negocios que mueven la economía del país quedaron paralizados.

Sin el dinero de la TV ni la taquilla y con los negocios paralizados, la dirigencia de Carlos Stein se quedó huérfana económicamente para solventar los sueldos de la plantilla. Hasta la fecha no se pagan los haberes completos de marzo y existe desconfianza en algunos jugadores sobre el posible cumplimiento de dichos pagos.

"La directiva habló con nosotros, nos dijeron que tenían un poco de problemas, nos pagaron el 40% y nos dijeron que el restante sería el 20 de abril. Lo que pasará con el mes de abril no lo sabemos", afirmó el volante Cristian Mejía el pasado 8 de abril.

Dieciséis días después, los jugadores siguen sin ver el dinero prometido. La dirigencia prorrogó dicho pago hasta el 29 de abril y existen voces divididas sobre dicha promesa. "Tenemos mucha incertidumbre", confesó un futbolista de Carlos Stein a LIBERO. "Hay una buena fe de ayudarnos", sostuvo, por su parte, Orlando Lavalle.

En ese sentido, el DT de Carlos Stein valoró el esfuerzo de la directiva para cumplirles económicamente pese a los pocos recursos. "Están conversando constantemente con la federación para ver lo de la televisión, que sería una inyección económica que ayudaría", indicó Lavalle a LIBERO.

La incertidumbre de los jugadores no es solo económica, también futbolística. Hasta la fecha, la reanudación del Liga 1 todavía no es una posibilidad luego que el aislamiento social sea prorrogado por tercera vez por el Gobierno Peruano y la pandemia del coronavirus todavía no alcance su "pico más alto", según autoridades gubernamentales.

Si bien desde la FPF manejan distintos escenarios para la vuelta del campeonato, existe mucho desconocimiento por parte de los jugadores sobre las alternativas que plantean desde la Videna. Los distintos rumores y la falta de pagos son los temas que rondan la cabeza y generan ansiedad en los protagonistas del deporte rey en nuestro país.

Cómo le iba a Carlos Stein antes de la paralización del fútbol

El equipo de Orlando Lavalle no había sumado triunfos en la primeras cinco fechas de la Liga 1 hasta que le tocó amargar el reestreno de Roberto Mosquera en el Alberto Gallardo. Con un planteamiento muy inteligente, Carlos Stein dio la sorpresa en el Rímac y le ganó 1-0 a Sporting Cristal con un golazo de Diego Manicero. El club de José Leonardo Ortiz se quedó con las ganas de sumar su segundo triunfo al hilo ante Cusco FC debido a la postergación del fútbol por la pandemia del coronavirus.