Jorge Cazulo: "Mellán me enseñó el significado de Sporting Cristal"

Jorge Cazulo ya lleva 9 temporadas en Sporting Cristal de las cuáles ha sabido ganarse el respeto de sus compañeros e hinchas a tal punto de convertirse en un referente del equipo, tanto dentro como fuera del campo. Pero, el volante reveló cuál fue el secreto del éxito en tienda rimense

“El ‘profe’ Mellán me enseñó el significado de Cristal. El primer día me dijo que llegaba a la mejor institución y que no podía pasar de largo. Eso me quedó grabado. Es uno de esos ídolos silenciosos pero que cada día construye un Sporting Cristal mejor", puntualizó Jorge Cazulo.

Pero eso no fue todo, sino que Jorge Cazulo reveló que tuvo oportunidades de marcharse de Sporting Cristal pero finalmente decidió quedarse en La Florida para marcar y hacer historia.

“Tuve propuestas no solo en 2012 y 2013. Siempre hay dos partes. De mí parte está el hecho de sentirme feliz en el club donde estoy. Quizá hay lugares mejores en lo económico o desde la infraestructura, pero no necesariamente tiene que ser tú lugar. Me he sentido bien desde que llegué a Cristal"

Además, Jorge Cazulo habló de todos los títulos que ha ganado con Sporting Cristal y cuáles son sus copa más importantes a lo largo de su carrera.

“No se puede comparar, es como hacerlo con los hijos, es imposible. Todos los títulos que he tenido la suerte de ganar, no solo los nacionales, también Aperturas, Clausuras o de Veranos; todos tienen la misma trascendencia porque detrás de ello hay un camino y eso se construye con mucho esfuerzo”