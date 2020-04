Gino Guerrero sobre frustrado fichaje por Universitario: "El presidente de UTC no me quiso soltar"

En el mejor momento de su carrera, Gino Guerrero se quedó con las ganas de jugar por Universitario. El extremo surgido en Alianza Lima explotó como futbolista en el 2017 con UTC. Es más, fue uno de los culpables que el equipo de Franco Navarro llegara a la final del Torneo de Verano, cuyo título fue a parar a las vitrinas de Melgar.

Ahora bien, Pedro Troglio quedó enamorado con el talento de Guerrero y su fichaje por Universitario parecía un hecho para el Torneo Clausura 2017. Es más, Gino ya se sentía jugador crema hasta que se estrelló con la realidad: la fuerte oposición del presidente del club cajamarquino.

"Se comunicaron conmigo y ya estaba todo cerrado. Incluso Juan Carlos Ortecho (exgerente de comunicaciones) me fue buscar a mi departamento, pero el presidente de UTC no quiso soltarme", recordó el futbolista de 27 años a 'ovacion.pe'.

Si aquello no fuera poco, sus sueños de ser crema se acabaron cuando la Comisión de Licencias de la FPF aplicó una sanción de varios meses sin poder fichar al club estudiantil. "Luego justo le pasó a la 'U' el problema de no poder firmar y posteriormente me fui a Guaraní de Paraguay", apuntó Gino Guerrero.

Al canterano de Alianza Lima no le fue bien en Paraguay debido a un problema extrafutbolístico a las pocas semanas de enrolarse al Guaraní ni tampoco en Melgar y Cusco FC, los clubes que le abrieron nuevamente las puertas a nuestro país. Hoy está de vuelta a UTC, club en el que todavía no ha podido reestrenarse por una lesión en un amistoso previo al inicio de la Liga 1.

A la espera de la reanudación de la Liga 1, Gino Guerrero confía en volver a retomar aquel nivel futbolístico que traspasó fronteras y así tener una revancha en el extranjero. "Este año será muy importante para demostrar que tengo posibilidad de ir al extranjero y no regresar varios años. Quiero consolidarme en un equipo de afuera", sentenció.