Beto da Silva: "Quiero llegar a ser un ídolo en Alianza Lima” [VIDEO]

A pesar de haber perdido la final del título del torneo 2019, Alianza Lima buscó armar un equipo lleno de figuras para intentar coronarse en el 2020 y realizar una buena participación en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Beto da Silva, delantero que paseó su fútbol por varios países del mundo, llegó al cuadro íntimo a inicios de este año para reforzar la delantera del equipo que por entonces dirigía Pablo Bengoechea.

De inmediato, el joven atacante generó una gran expectativa en los hinchas blanquiazules debido a sus condiciones, pues incluso fue parte de la Selección Peruana de Ricardo Gareca. Ante este panorama, Beto da Silva agradeció el cariño de la hinchada y sorprendió con unas recientes declaraciones para Movistar.

El futbolista íntimo fue consultado sobre su pasado en Sporting Cristal y su breve participación en las menores de Universitario a lo que respondió con una tajante frase que podría no gustar a los hinchas celestes.

“Yo lo único pienso es en hacerme un nombre importante en Alianza. Yo sé que la U es el rival directo de Alianza, le tengo mucho cariño a Cristal porque me abrieron las puertas del fútbol profesional, pero yo me estoy encariñando mucho con Alianza por que los hinchas me han demostrado mucho cariño y lo que quiero es llegar a triunfar en Alianza y porque no llegar a ser un ídolo”, expresó el delantero.

Por ahora, Beto da Silva no pudo anotar desde su llegada a Alianza Lima y solo fue titular en dos encuentros: ante Nacional y Universitario. Sin embargo, sus condiciones mantienen a los hinchas con la ilusión de que el delantero pueda dejar huella en tienda íntima.