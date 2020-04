Manuel Barreto: “Este año no se hizo lo correcto en Sporting Cristal”

Luego de la salida de Claudio Vivas tras quedar fuera de la Copa Sudamericana ante Zulia de Venezuela, Sporting Cristal decidió darle la oportunidad a un hombre de la casa para hacerse cargo del primer equipo celeste y anunció a Manuel Barreto como su nuevo entrenador a finales del 2019.

La idea era coronar un proyecto liderado por el joven técnico que llevaba casi cinco años y donde se buscaba priorizar la participación de los jóvenes en el plantel. Sin embargo, quedar fuera del campeonato del 2019 ante Alianza Lima y la dura eliminación ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, puso fin a su periplo por el primer equipo de Sporting Cristal.

Ahora, luego de varios meses, Manuel Barreto habló sobre su salida del cuadro rimense afirmando que no fue protegido por la dirigencia: “Para que funcione un entrenador joven necesita estar protegido, respaldado; si eso no ocurre por supuesto que todo va a ser más complicado, eso es normal. En todo caso, mi lectura es que este año no se hizo lo correcto”.

El entrenador de 37 años afirmó para El Comercio haber estado preparado al momento de asumir la conducción técnica de Sporting Cristal, aunque responsabilizó a los cambios que hubo en la dirigencia del club de su salida precipitada.

“No me arrepiento del momento que tomé la decisión de asumir el primer equipo. Era un momento complicado y sentía que era mi responsabilidad cuando recurrió a mí la dirigencia con necesidad de que asumiera hasta fin de año. Estaba mucho tiempo en el club y no podía hacerme el distraído. Sentí que tenía que dar la cara. Luego este año ya fue diferente con todos los cambios y las cosas que han pasado”, señaló.

Pese a la confianza depositada en Manuel Barreto, la directiva de Sporting Cristal decidió finalizar su vínculo con el entrenador de 37 años tras 18 partidos oficiales de los cuales ganó ocho, perdió seis y empató cuatro.