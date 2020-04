Paolo Hurtado y el cambio de posición que le permitió triunfar en el fútbol

Antes de ser el autor de aquel gol inolvidable en Quito, Paolo Hurtado soñaba con brillar en una posición que le hubiese impedido vestirse de héroe en aquel Ecuador-Perú de septiembre de 2017 -triunfo clave para la clasificación del Mundial Rusia 2018- hasta que el 'Cholo' Castillo se encontró en el camino del hoy conocido como 'Caballito'.

En una entrevista con 'ESPN', Paolo Hurtado rememoró sus inicios en el fútbol y aquel encuentro que le valió avanzar a pasos agigantados en Alianza Lima. "Yo estaba en la Academia Tito Drago, participé en la Copa San Agustín, me vieron jugar y me fueron a buscar a mi casa a preguntar si quería ir a probarme. Mi mamá pidió permiso en el colegio para que vaya a pasar la prueba y me quedé", afirmó.

"El 'Cholo' Castillo es el que me mandó a buscar, yo jugaba de defensa central, el 'Cholo' me mandó a la volante", reveló el 'Caballito' sobre aquel cambio de posición que le hizo despuntar en el fútbol.

En ese sentido, Paolo Hurtado despertó el interés de un gigante del continente. "Cuando tenía 15 años fuimos a hacer unas pruebas a River Plate, pasamos pero creo que no hubo acuerdo de clubes y de ahí ya subí al primer equipo de Alianza", recordó.

De aquel episodio a finales de 2007 pasaron unos meses para su debut en Primera División y muchos minutos bajo las órdenes del venezolano Richard Páez. Ahora bien, la vuelta de Gustavo Costas le significó su partida de Alianza Lima hasta su vuelta en 2010 para ser importante para aquel DT que le cerró las puertas en el 2009.

"Fue un momento difícil, teníamos como 5 meses sin cobrar, yo tenía 20 años pero era el sustento de mi familia. Fue una decisión dura porque yo soy hincha de Alianza y quería dejar dinero al club, pero era muy complicado y decidí presentar mi carta para irme y fue una decisión acertada", rememoró Hurtado, en referencia a su partida del club de sus amores en abril de 2012 por falta de pagos.

Los sueños del 'Caballito'

Paolo Hurtado volvió a recalcar dos de sus sueños: ser campeón con Alianza Lima y jugar al lado de Luis Advíncula en Matute. "Siempre lo he dicho, quiero volver a Alianza. En 2011 jugué una final y no pude campeonar, el día que vuelve será para campeonar", remarcó.

Pese a que el lateral del Rayo Vallecano no se ha cansado de negar ser blanquiazul, el volante del Konyaspor volvió a soltar una infidencia sobre su amigo. "Advíncula es hincha de Alianza, me ha dicho que no lo diga pero yo le digo que el día que vuelva a Perú quiero volver con él", aseguró.