Alianza es el que mejor afronta crisis económica, pero hay incertidumbre para próximos meses

Alianza Lima es uno de los clubes de fútbol en Perú que está sobrellevando mejor la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus desde el mes de marzo cuando se dio a conocer el primer caso en nuestro país y el gobierno inició acciones para evitar el contagio masivo.

Al quedar suspendida la competición todos los clubes sin excepción se vieron afectados por la ausencia de dinero por taquilla, y como para varias instituciones este ingreso es vital se miraron estragos.

Con el fin de salir adelante en medio de la crisis, algunos clubes se acogieron a lo recomendado por el sector economía del gobierno y pusieron en marcha una salida denominada ‘despido perfecto’ que separa temporalmente al trabajador sin goce de haber hasta que se reanude la competición lo cual aún no tiene fecha. Uno de los clubes que se acogieron a la medida fue el Carlos A. Mannucci de la ciudad de Trujillo.

Otros clubes, como es el caso de Universitario, están en diálogo permanente con los integrantes de la plantilla del equipo de fútbol profesional para tener un acuerdo de recorte de sueldo. Los futbolistas son conscientes del escenario que se vive y apuntan a un equilibrio con el club. En esa línea está Cantolao, sin embargo, todavía no encuentran un entendimiento.

Pero hay casos más difíciles como el que atraviesa Sport Boys. Los futbolistas no están al día en sus salarios desde el mes de marzo y el trascendido es que el club unilateralmente está evaluando recortar el 35 por ciento de los sueldos de abril, mayo y junio. La mar está muy brava en el Callao.

Pero también hay clubes que está capeando el temporal de la mejor manera como Alianza. No redujo sueldos a pesar que los futbolistas en un acto de desprendimiento lo propusieron y tampoco se acogió a la salida del ‘despido perfecto’. Los pilares de la economía en Matute no se miran tambalear y de ello tienen responsabilidad los profesionales en el área de finanzas. La están luchando desde su trinchera para que nadie salga afectado y una de las medidas que tomaron para que la nave resista la turbulencia fue el adelanto de vacaciones para el mes de abril.

Ello como es lógico cambió tranquilidad por expectativa. “La crisis golpeó fuerte a la mayoría de clubes pero Alianza no tendrá problemas de pagar mientras tenga ingresos. Esperamos que las cosas mejoren a nivel de la pandemia, caso contrario, tendremos que llegar a un acuerdo con el club”, dijeron desde Matute. “Tras el adelanto de vacaciones para el mes de abril, no sabemos qué medidas tomará el club en mayo, no lo vamos a negar, hay incertidumbre”.