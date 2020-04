Pablo Bengoechea admitió que decidió renunciar a Alianza tras el gol de Nacional a los 15 segundos

Alianza Lima comenzó el año 2020 con una gran ilusión tras quedarse muy cerca de alcanzar un nuevo título en el 2019 al mando de Pablo Bengoechea. Las contrataciones rimbombantes que se dieron en La Victoria llenaron de esperanza a los hinchas quienes auguraban un gran año.

Sin embargo, los episodios ocurridos fuera de las canchas protagonizadas por figuras de Alianza Lima fueron desgastando la interna del primer equipo lo cual se reflejaba en los resultados deportivos tanto en el torneo local como en el inicio de la Copa Libertadores.

Esto determinó la salida de Pablo Bengoechea quien reapareció luego de un tiempo de aquel episodio para explicar el verdadero motivo de su renuncia. El entrenador uruguayo contó, en entrevista con UCI Noticias, que la situación extradeportiva que se vivía dentro del club influía en el rendimiento de sus jugadores, haciendo imposible la obtención de resultados.

“Ante Nacional era el último examen. Yo estaba convencido desde que iniciamos la temporada que no estábamos en el camino correcto. Que no pensábamos en fútbol y no hablábamos de fútbol en todo el día, como pasaba en temporadas anteriores. Había temas que nos desviaban”, señaló. Luego, Bengoechea afirmó que aquel fatídico gol de vestuario ante Nacional fue el motivo que lo empujó a su renuncia.

“En los 15 segundos (refiriéndose al gol de Nacional) comprobé que lo que tenía en mente no estaba tan equivocado, si bien había tiempo para intentar darlo vuelta, esa iba a ser el examen final. Si se daba vuelta, el que estaba equivocado era yo y seguía al frente, y si no se lograba, confirmaba que por el bien de la institución era que no esté al frente. Al día siguiente le comuniqué a los futbolistas y dirigencia mi decisión (de renunciar)”, sentenció.

El entrenador uruguayo también agradeció el cariño del hincha de Alianza Lima con quien tuvo una relación de amor y odio durante sus casi tres años al mando de la institución: "Mi mensaje al hincha de AL es que siga apoyando como siempre, lo que mostraron los años que estuve fue tremendo”.