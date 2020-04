Gerardo Pelusso sobre Alianza Lima: “Me odian hasta el día de hoy”

Alianza Lima jamás olvidará la magnífica campaña del equipo en la Copa Libertadores del año 2010, dirigido en aquel entonces por el argentino Gustavo Costas. Los 'íntimos' tuvieron un debut soñado goleando al campeón vigente Estudiantes de la Plata en la noche mágica de Wilmer Aguirre y luego prosiguió su marcha de buenos resultados hasta clasificar a octavos no sin antes dejar en el camino a Juan Aurich y a Bolivar de La Paz. No obstante, hay un recuerdo que aún genera dolor en el corazón de los 'blanquiazules'.

Una dura eliminación de Copa Libertadores

El equipo jugaba bonito, ganaba, era la comidilla de la prensa, se creía para ellos un destino lejos en la copa, hasta que la adversidad los abrazó. La U de Chile dirigida por Gerardo Pelusso, un viejo conocido por el título que ganó con los íntimos el año 2006, los eliminó en un duelo de escándalo por el mal desempeño del juez ecuatoriano Carlos Vera que influyó en el resultado.

Se jugaban los últimos minutos del partido y Alianza con temple e inteligencia parecía que cerraba el partido con victoria de 2-1, era el pase a cuartos, pero el batacazo se escapó. Felipe Seymour anota gol para la U en posición adelantada y el árbitro Carlos Vera lo valida cuando había sido anulado en primera instancia por el asistente Luis Alvarado. Varios años después, Pelusso abrió nuevamente el baúl de los recuerdos para contarlo todo.

“El árbitro era conocido mío, porque era ecuatoriano (Pelusso dirigió a Emelec y Aucas en Ecuador). Me dijo que no le hablara más al asistente porque lo insulté todo el primer tiempo y a la otra me iba a expulsar. ‘Quién me devuelve el gol que éste cobró’ le decía. Tranquilízate, me respondía. Entonces le comento al banco que no podía reclamar más… y ahí le decían cosas los otros. Vuelve a pasar el asistente y levanta la bandera para anularnos el gol. Ahí pasó cualquier cosa”, recordó. Las imágenes en la televisión mostraron a un Pelusso fuera de control y encima del juez de línea. Segundos después, el árbitro principal decretó el gol.

“¿Qué le dije? La verdad sería mejor explicar qué fue lo que no le dijimos. Era la clasificación o quedar fuera”, agregó.

Para acabar, Gerardo Pelusso reconoció que desde esa noche la relación bonita que tenía con el hincha de Alianza Lima, se quebró. “Ese episodio me valió que en Perú me digan malas palabras. Por cosas del mundo me tocó que Alianza Lima haya sido un club donde me tocó trabajar, y de ser muy querido por la hinchada, pasé a ser odiado hasta el día de hoy”, relató “Don Pelu” para “Magia azul” de Red gol.