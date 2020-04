Carlos Cabello hace mea culpa: "No he podido dar el 100% en Sporting Cristal"

Carlos Cabello fue uno de los fichajes más ilusionantes de Sporting Cristal para la presente temporada. Y no era para menos: el lateral diestro era una de las posiciones a reforzar desde hace años y la dirigencia rimense hizo el esfuerzo para traer al prometedor defensa de Cantolao, autor de 5 goles y 2 asistencias en el 2019.

Ahora bien, con la camiseta celeste, el futbolista de 22 años no convence y Cabello lo sabe. Es más, el lateral hizo un mea culpa sobre su rendimiento en sus primeros meses en La Florida.

"En lo personal creo que no he podido dar el cien por ciento, tengo mucho más para dar, estoy tratando de adaptarme lo más rápido que puedo al equipo. He estado casi toda mi vida en Cantolao, me ha costado un poco pero ya voy adaptándome al equipo", detalló Carlos Cabello a Radio Ovación.

En ese sentido, el exjugador de Cantolao aguarda la vuelta de la Liga 1 para que tanto él como el equipo puedan resarcirse con la afición. "Con trabajo y esfuerzo vamos a salir de este mal momento, tenemos que poner a Sporting Cristal donde debe estar y en el reinicio del campeonato eso se va a ver reflejado en los resultados", indicó.

Tal cual dijo la Agremiación de Futbolistas, Carlos Cabello confirmó que el plantel y la dirigencia de Sporting Cristal todavía no llegan a un acuerdo para los salarios de abril y el de los próximos meses mientras el fútbol esté paralizado por la pandemia del coronavirus.

"Cazulo y Calcaterra son los que se están reuniendo y ellos informarán al grupo pero ahorita no hay nada confirmado", precisó el futbolista chalaco.

Los números de Carlos Cabello

Indiscutible en Cantolao, el lateral derecho solo ha sido titular en cuatro de siete posibles con Sporting Cristal. En otros dos ingresó y se quedó en el banco en el partido de vuelta ante Barcelona SC. No registra goles ni asistencias, pero sí una expulsión: ante UTC por la primera fecha del Torneo Apertura 2020.