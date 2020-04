Claudio Pizarro: "Podría jugar unos meses o un año en Alianza, pero ..." [VIDEO]

Claudio Pizarro aún no confirma si finalmente se retirará del fútbol profesional defendiendo los colores del club de sus amores: Alianza Lima. Sin embargo, en las últimas horas ha dejado un mensaje que ilusiona a la hinchada blanquiazul sobre su posible retorno a Matute.

"Si termino bien la temporada y el cuerpo me dice: ‘Ya vamos’, podría jugar unos meses o un año en Alianza. Pero tampoco es una cosa que diga que lo voy a hacer de todas maneras porque no sé cómo voy a terminar el año...”, dijo Claudio Pizarro en una entrevista para ESPN.

Además, Claudio Pizarro señaló que aún tiene esa 'espinita' clavada por el mismo hecho de que nunca fue campeón con Alianza en Perú y por ahí podría influir que tome la decisión de volver a Perú para reforzar al equipo y buscar el título nacional, algo que le hace falta en su palmarés.

“Prácticamente ya decidí que voy a terminar el fútbol este año, pero lo de Alianza que, es un tema aparte y porque soy hincha que no he salido campeón en el fútbol peruano, es una posibilidad que no quiero cerrarla”, dijo el 'Bombardero de los Andes'.

“Es un tema que lo analizaré cuando termine la temporada. Por ahora mi prioridad es el Werder Bremen y quiero terminar el año con ellos y posteriormente ya veré”, sentenció Claudio Pizarro a la fuente mencionada.