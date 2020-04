Gianfranco Chávez reveló que Jair Céspedes fue clave en su permanencia en Sporting Cristal.

Sporting Cristal se quedó con las ganas del bicampeonato en la temporada 2019, pero supo hallar a un central de garantías para varios años en Gianfranco Chávez. El central, de 20 años por entonces, venía de jugar en Segunda División y su protagonismo para aquella temporada era una incertidumbre.

En una entrevista con el Instagram de Sporting Cristal, Gianfranco Chávez aprovechó una pregunta sobre el partido inolvidable de su hasta ahora corta carrera deportiva para hablar de la influencia de Jair Céspedes en su permanencia en el club rimense.

"Él me dijo que no me vaya, que tenía la oportunidad de jugar aquí, que iba a ser el tercer central del equipo campeón. Le hice caso. Estoy muy agradecido con él", reveló el defensa de Sporting Cristal.

Ahora bien, ¿y cómo surgió aquella charla? Gianfranco Chávez explicó que tenía ofertas de otros clubes y que sopesaba la idea de nuevamente dejar Sporting Cristal hasta que Fernando Pacheco le aconsejó hablar con el veterano lateral izquierdo.

Jair Céspedes convenció a Gianfranco Chávez de quedarse en Sporting Cristal y el joven central fue a ofrecerle un sentido abrazo tras el partido inolvidable de su carrera. Sí, aquel 1-0 ante Alianza Lima en el Estadio Nacional. Sí, aquel mismo en el que anuló al uruguayo Mauricio Affonso y dio la asistencia de gol a Fernando Pacheco.

"Fue un partido perfecto. No estaba jugando, solo salía en lista y el profe Vivas me dio la confianza. Lo hice bien, di la asistencia para que haga gol Pacheco. Es el partido más inolvidable que he tenido hasta ahora", abundó Chávez sobre el clásico ganado ante Alianza Lima.

El sentimiento celeste de Gianfranco Chávez

El defensa de 21 años aseguró sentirse identificado y muy hincha del club rimense. "Siento algo lindo por Cristal. He estado casi 13 años en el club. Es algo inexplicable. Son 12 años que vengo desde mi casa hasta el Rímac", precisó.