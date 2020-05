Gianfranco Chávez sobre paso por Liga 2: "Fue una experiencia enorme"

Antes de ser el primer central de Sporting Cristal, Gianfranco Chávez era uno de los mayores prospectos de la cantera rimense pero que apenas tenía oportunidades con Mario Salas. Todo cambió cuando desde Coopsol le avisaron que era un pedido expreso de Orlando Lavalle.

En un directo con el Instagram de Sporting Cristal, el central de 21 años rememoró aquella etapa que lo hizo salir de su zona de confort y empezar a valorar las pequeñas cosas de la vida.

"Fue una experiencia enorme. Estaba indeciso. Me dijeron que Orlando Lavalle me quería. Mi papá me dijo 'es Segunda, eso es retroceder'. Le dije 'papá, yo soy chico, mira que en Cristal no he jugado mucho'", detalló Chávez sobre el momento antes de dar el sí a Coopsol.

"Yo lo que quería era jugar. Me esforzaba mucho por querer jugar en el Primer Equipo, pero ya era decisión técnica. Fui a Coopsol a sacarme el ancho, a demostrar por qué pertenecía a Cristal", abundó el futbolista nacido en San Juan de Lurigancho.

Justamente el largo trayecto desde su distrito hasta kilómetro 29 de la Panamericana Sur hizo valorar más al central peruano del esfuerzo de sus padres y la comodidad que vivía en Sporting Cristal.

"Recibí mucha ayuda de mis padres durante mi etapa en Coopsol. Tomaba dos carros para ir a la VIDU donde entrenábamos. La experiencia en Coopsol me enseñó a valorar muchas cosas. Dios me puso ahí por algo, para ser mejor persona. Estoy agradecido por la oportunidad que me dio Coopsol y Lavalle". puntualizó.

De vuelta a Sporting Cristal en noviembre de 2018, Gianfranco Chávez vio las finales ante Alianza Lima desde fuera de las canchas. En marzo de 2019, arrancó como titular ante el subcampeón y fue una de las figuras de la cancha con una actuación sobresaliente y una asistencia. "Mi vida cambió en cinco meses", le contó el central a Romina Antoniazzi sobre aquel momento que marcó su carrera.

Chávez en la Liga 2

Bajo las órdenes de Orlando Lavalle, Gianfranco fue titular en todos los partidos que le tocó jugar (10) y se dio el lujo de anotar sus primeros goles como profesional: un doblete ante Willy Serrato en una goleada de escándalo (8-0). Lamentablemente, Coopsol no alcanzó los puestos de clasificación a los playoffs por el título.