'Chemo' del Solar sobre Alianza Lima versión 2020: "Si no sale campeón es un fracaso"

José Guillermo del Solar es una voz autorizada para hablar del fútbol peruano. Desde Chile, la llegada de Mario Salas a Alianza Lima ha llamado la atención de los periodistas de ese país y, en ese sentido, el reconocido Rodrigo Sepúlveda no perdió la oportunidad de preguntarle a 'Chemo' sobre el club blanquiazul.

El DT de César Vallejo hizo un análisis de la actual temporada de la Liga 1 y le tiró toda la presión encima a Mario Salas, aquel que deberá conducir el camino de la plantilla más cara del fútbol peruano.

"Si hacías un análisis en enero cuando se forman todos los planteles del torneo peruano, todo el mundo coincidía en que el plantel más fuerte y potenciado era el de Alianza Lima. El plantel más caro es el de Alianza. O sea, ya hay un diferencia de presupuesto muy importante entre Alianza y los demás", detalló Del Solar en la entrevista en YouTube.

"Pablo Bengoechea y la directiva de Alianza Lima hicieron un plantel que si no sale campeón es un fracaso. Por la inversión que hicieron, Alianza tiene que ser uno de los candidatos para ser campeón. Por el equipo que tiene, debe estar entre los tres candidatos. Pero no siempre el que invierte más es el que campeona", abundó 'Chemo'.

Eso sí, el técnico de la Liga 1 destacó las cualidades de Mario Salas tras sus exitosos pasos por la Universidad Católica y Sporting Cristal, curiosamente dos clubes en los también supo triunfar Del Solar.

"Acá hizo un gran trabajo. Lo conocía por su paso por la Universidad Católica. Se ve que es un tipo responsable y que trabaja muy bien. El entrenador está sujeto a los resultados, pero no siempre te irá bien. El hecho de que no le haya ido bien en Colo Colo, no significa que no sea un buen entrenador. Es un muy buen entrenador", puntualizó.

Alianza Lima en Liga 1

El club de La Victoria arrancó el pie izquierdo la temporada al apenas sumar 7 puntos en seis fechas de la Liga 1. Justamente la derrota en el clásico ante Universitario le costó el puesto a Pablo Bengoechea. En la Copa Libertadores tampoco le fue mejor: perdió ante Nacional y Racing, ambos por la mínima.