Johnnier Montaño y su curiosa anécdota con dirigente de Cristal: "En Melgar no vas a ganar nada"

En su momento, ningún club grande del fútbol peruano pudo resistirse al magnetismo de Johnnier Montaño. El volante colombiano la rompió en Sport Boys en el 2007 y generó que los tres clubes de la capital se disputen su fichaje. Universitario se creía fijo, pero Alianza Lima finalmente ganó por puesta de mano.

¿Y Sporting Cristal? Quedó muy rezagado en el 2007, pero ocho años después retomó con fuerza el interés por Montaño cuando acabó su contrato con San Martín. Sin Alianza y la "U" de por medio, el club rimense tenía todo a su favor para firmar a Johnnier.

O al menos eso creían. El volante colombiano rememoró las conversaciones con la dirigencia de Cristal y explicó que fue, la indecisión en el club rimense, lo que provocó que acabara firmando por Melgar.

"La segunda vez que me llamó Cristal fue antes de irme a Melgar. Me dijeron que me querían, luego que no, luego que sí otra vez. Yo les dije que ya no, porque había arreglado con Melgar", contó Montaño en una entrevista con Movistar Deportes.

Ahora bien, la historia con Cristal no acabó en la negativa de Johnnier: fueron las palabras soberbias y arrogantes de un dirigente rimense las que provocaron una respuesta del colombiano cuando Melgar se coronó campeón nacional a final de ese año ante, precisamente, el club al que no llegó.

"El dirigente con el que hablé y que no mencionaré, me dijo: 'allá no vas a ganar nada'. El día que campeonamos en Arequipa, lo vi en la cancha y le dije: 'así que no íbamos a ganar nada, ¿no?'", sentenció.

Recuerdos de Melgar

Con 32 años a cuestas, Johnnier Montaño consideraba que poco o nada le faltaba por aprender hasta que cayó en las manos de Reynoso en el club arequipeño. "Cuando llegué a Melgar, pensaba que sabía todo del fútbol y en realidad no sabía nada. Fue el equipo donde más corrí y que aprendí a marcar. Además tuve a Juan Reynoso, que es de los mejores entrenadores den el Perú. Recuerdo que nos decía: 'aquí no hay figuras, el único titular es el balón'", precisó.