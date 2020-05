Alianza definió el futuro de Jean Deza, Federico Rodríguez y Adrián Balboa

Tres futbolistas, dada su situación contractual con el club, tienen a la hinchada de Alianza Lima comiéndose las uñas por la incertidumbre de no saber concretamente si estos continuarán o no en el club meses más tarde. Federico Rodríguez y Adrián Balboa, culminan contrato a fines de junio y aún no se sabe si prolongarán su estadía en Matute, mientras que Jean Deza, separado del plantel por cometer indisciplina, solamente está a la espera de una resolución oficial.

Al día de hoy no existe voz oficial en el club que indique con certeza la permanencia de los jugadores. Federico Rodríguez y Adrián Balboa en todos los idiomas afirmaron su deseo de seguir porque están a gusto en el club y felices de vivir en el Perú, sin embargo, de ellos no depende. Acaban contrato el 30 de junio y tomarán rumbos diferentes. La situación de Jean Deza por el contrario ya tendría el panorama despejado.

LÍBERO está siguiendo estos tres casos con el metro de distancia que exige la coyuntura actual y pudo conocer de primera mano información valiosa que ayudará a disipar el desenlace de todos. Vamos por partes. En primer lugar, se supo que la renovación de los uruguayos Rodríguez y Balboa está supeditado a lo que resuelvan el técnico Mario Salas y Daniel Ahmed, jefe de Planeación y Desarrollo deportivo, quienes están en pleno proceso de evaluación.

Los dirigentes en este caso particular dieron una pauta a los entrenadores y serán ellos los encargados de evaluar desde lo deportivo y posteriormente recomendar si amerita iniciar el proceso de renovación de la gerencia deportiva con los representantes de los charrúas.

Si bien para el caso de los extranjeros quedaría todavía un ápice de esperanza, para Deza no. La dirigencia le recomendó a Salas no tener en cuenta al futbolista y el entrenador chileno asintió dando el visto bueno. La pelota está ahora en terreno del área legal que previo al aislamiento social obligatorio por pandemia del coronavirus emitió una carta de pre despido para el futbolista. Cuando todo empiece a volver a su normalidad, también seguirá el proceso de desvinculación con el delantero. “Con Deza no hay marcha atrás”, dijeron desde Matute.