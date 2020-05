Leao Butrón: “Federico Rodríguez cree que no va seguir en Alianza Lima”

Alianza Lima, al igual que el resto de clubes de la Liga 1, se encuentra acatando las medidas decretadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. No obstante, los jugadores continúan trabajando en sus domicilios para intentar mantener un estado físico adecuado.

Esto les ha permitido a algunos jugadores del club tener el tiempo suficiente para atender a la prensa durante esta para obligatoria del fútbol profesional. Por ejemplo, Leao Butrón conversó con ‘7novenos’ a través de YouTube donde reveló el posible futuro de Federico Rodríguez.

Como se recuerda, el delantero uruguayo vence contrato con Alianza Lima en junio próximo y debido a la pandemia por la COVID-19 podría no renovar el mismo. Sobre este tema, el portero confesó el sentir de Federico que no se ve más en La Victoria.

“Yo sé que Federico termina contrato en junio, y por la gran amistad que tenemos me ha dicho que él cree que no va seguir, aunque no hubo ninguna charla que cierre esta hipótesis, pero el siente que va seguir”, afirmó el experimentado portero.

Leao Butrón habló acerca de su paso por Sporting Cristal

El arquero nacional fue consultado si siente que le costó el arco de Sporting Cristal, en referencia por lo dicho días atrás de Eric Delgado. Butrón, ya con más experiencia, no dudó en responder.

“Es el único equipo al que me hubiera encantado darle algo más. No pude conseguir nada, solo el subcampeonato del 2000, ese año salió campeón Universitario”, declaró el actual guardameta blanquiazul para el programa ‘7novenos’.