¿Dos Santos, Urruti y Succar con peligro de no continuar a Universitario? Ferrari se pronuncia

Más allá de que la Liga 1 Movistar está suspendida indefinidamente a causa del coronavirus, Universitario corre serio peligro de perder a uno de sus mejores jugadores y goleadores del campeonato. Y es que, Libero informó el día de ayer que la administración crema no ha cumplido con pagar la totalidad del préstamo de Jonathan Dos Santos.

Ante esta situación, también se conoció que Universitario no solo no pagó el préstamo de Jonathan Dos Santos, sino también de Luis Urruti y Alexander Succar. Ante este tema, Jean Ferrari se pronunció al respecto y no dudó en señalar a los culpables de esta mal situación con sus jugadores.

“Hay un préstamo no sólo con Dos Santos, también con Luis Urruti y Alexander Succar. Hay plazos y cronogramas en algunos casos. Lo de Jonathan se había pagado, pero faltan 50 mil. Eso no se pagó por Coril y lo ya sabido”, escribió Jean Ferrari en su cuenta de Twitter.

Golpeo el pecho? Hay un préstamo no solo con dos Santos, también con Urruti y succar, hay plazos y cronogramas en algunos casos, lo de dos Santos está en los plazos y se había pagado pero falta 50 mil, los otros no se han pagado x coril y lo ya sabido...el lunes @IndecopiOficial — Jean Ferrari (@jferrari5) May 2, 2020

Como se sabe, Cerro Largo aceptó a inicios de año la oferta de Universitario por el préstamo de Jonathan Dos Santos por todo el 2020, pero a cambio debía depositar 100 mil dólares en dos partes. El acuerdo señalaba que el pago se haría en dos partes: los primeros US$50 mil contra el tránsfer, antes del TMS, y los otros US$50 mil se pagarían con los ingresos en la "Noche Crema".

Universitario cumplió la primera cuota, pero la segunda no se hizo nada hasta la actualidad. Y, en Cerro Largo están molestos y preocupados por la situación; no saben a quién reclamarle el pago por el lío de las administraciones entre Solución y Desarrollo y Carlos Moreno.

Desde Uruguay también se pronunciaron al respecto. Expresaron su molestia y señalaron que buscan solucionarlo por la vía legal. Cerro Largo está en su derecho, pues existe una cláusula en el contrato que advierte: si no pagan antes del 30 de junio, el "9" deberá retornar a Cerro Largo con multas y recargos de por medio.