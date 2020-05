Daniel Ahmed: "Kluiverth Aguilar es una esperanza grande del fútbol peruano"

Hace unas semanas atrás se confirmó la venta de Kluiverth Aguilar al Manchester City. Las cifras aún se desconocen, pero se estima que sería aproximadamente entre uno o dos millones de dólares. Ahora, en plena cuarentena por coronavirus, Daniel Ahmed se pronunció sobre esta exitosa venta al fútbol inglés.

Para Daniel Ahmed, Jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo de Alianza Lima, confirmó que el jugador tiene un enorme potencial y será de gran ayuda para las próximas generaciones, pues aseguró que el club tiene grandes esperanzas con él.

“Kluiverth es una esperanza grande del fútbol peruano. Nosotros lo hemos tenido en el proceso de selección desde muy chiquito. Tiene una gran mentalidad, es el prototipo de un jugador completo a nivel personal y a nivel futbolístico. Capacidad física, rendimiento de juego y como profesional y joven es excelente. Tenemos esperanzas en él”, dijo Daniel Ahmed para RPP.

Pero eso no fue todo, sino que Daniel Ahmed dio recomendaciones para que Kluiverth Aguilar no solo mantenga un buen nivel, sino que crezca como personas y futbolista. El ex técnico de Sporting Cristal señaló que están buscando más jugadores de su calidad y perfeccionarlos.

“Hay que saber llevarlo, es un chico muy joven del 2003. Tiene una gran futuro por delante, pero tenemos que ayudarlo de lo emocional, en el día a día, en lo humano para que vaya creciendo y formando la mejor carrera posible. Es un ejemplo a seguir, la idea es que haya muchos Kluivert Aguilar en el fútbol peruano",