El plan a futuro para Alianza Lima que tienen Mario Salas y Daniel Ahmed

Alianza Lima está mirando el futuro con ojos de ilusión porque en menos de lo que cante un gallo pondrá en marcha un proyecto ambicioso a nivel nacional que será beneficioso tanto para el club blanquiazul como para el fútbol peruano.

Este proyecto, que tiene como fin encontrar talentos en el interior del país que nutrirán al primer equipo, y que después pasarán a enrolarse en las futuras selecciones, será dirigido por Daniel Ahmed y tendrá el respaldo del técnico de primera Mario Salas.

“Alianza está creando planes de descentralización, un proyecto ambicioso de sedes regionales, que apunta a crear beneficio para el fútbol y la sociedad peruana. La idea es que haya muchos Kluiverth Aguilar para el club y para el fútbol peruano”, dijo Daniel Ahmed, jefe de planeación y desarrollo deportivo del club blanquiazul.

La contratación de Ahmed y Salas en el club es visto como un acierto porque con esa similar manera de mirar el fútbol ofensivo y de trato bonito del balón, se establecerán los pilares de un proyecto magno en lo deportivo sin descuidar los éxitos inmediatos.

Ambos no son como el agua y el aceite, por el contrario, se asemejan en la metodología de trabajo y en ese sentido existe plena confianza de que Ahmed, mientras no esté Salas, estará al frente del primer equipo. Total, en Argentina, previo al duelo ante Racing, sujetó el mango de la sartén tras la renuncia de Pablo Bengoechea y el equipo no decepcionó.

“Lo que esperamos es que puedan coincidir los tiempos de Mario con el primer equipo. De no ser así, nos va a obligar a crear un buen funcionamiento para que el primer equipo no pierda tiempo. Con los profesionales que tiene el club seguiremos en lineamiento de Mario y, cuando llegue él, el tema esté avanzado o a la altura que pretendía que esté”,