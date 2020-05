Gregorio Pérez explicó cómo se convenció de fichar a Jonathan dos Santos

Gregorio Pérez es un enamorado de Jonathan dos Santos. El entrenador uruguayo, conocedor del fútbol de su país, intentó sin éxito en contar con el natural de Salto hasta que llegó a Universitario: con el apoyo de la dirigencia y el aval del goleador, logró que el exjugador de Cerro Largo se ponga a sus órdenes en el fútbol peruano.

Ahora bien, ¿cuál es el actual pensamiento del DT de Universitario sobre su delantero estrella? En una entrevista con 'Ovación Digital', Pérez recordó su deseo de llevarlo al Deportivo Tolima en el 2017 y elogió al máximo goleador de la "U" en el 2020.

"Mi interés por Jonathan Dos Santos no arrancó ahora en Universitario, hace unos años cuando estuve reunido con el presidente del Tolima en Montevideo, ya habíamos hablado de él. Aunque al final no se concretó", reveló el entrenador uruguayo sobre su compatriota, que fichó por el Atlético San Luis de México en aquel año 2017.

Además de maestro, Gregorio Pérez es un alumno aplicado y, como tal, analizó a la plantilla de Universitario apenas firmar y se dio cuenta que urgía de un viejo interés suyo. "Siempre me gustó Jonathan porque es un futbolista con mucha entrega, con buen juego aéreo, es potente y muy solidario. Tiene las características que a mí me gustan en un número nueve", explicó.

Eso sí, el DT de Universitario no negó que hubieron otros tenían las credenciales para tener el lugar que hoy ocupa Dos Santos, pero que el goleador ganó por goleada en el otro análisis. "Y aunque en Uruguay, en el Clausura pasado hubo varios delanteros que se destacaron haciendo goles, pensé en él. Le vi hacer muy buenos partidos en Cerro Largo. También me asesoré sobre otros aspectos de su carrera y es un muchacho de familia, muy humilde y un gran profesional. Y todo eso me convenció más de lo que ya estaba", afirmó.

"Y no me equivoqué porque su respuesta en Universitario fue espectacular. Enseguida se metió en el grupo y tiene un gran reconocimiento y respaldo de parte de la hinchada. Los hinchas lo adoran a pesar del poco tiempo que lleva en el club. Pero su forma de jugar está relacionada con la idiosincracia de Universitario, que históricamente está identificado por esa entrega", abundó Pérez.

A 7 anotaciones de su mejor registro goleador, el sabio entrenador confía en que su "9" en Universitario siga creciendo todavía más a su carrera. "Está en una edad ideal y aún puede pegar un salto a cualquier otra liga. No va a defraudar", cerró.