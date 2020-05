Universitario: Jonathan Dos Santos se olvida del fútbol para convertirse en albañil en Uruguay

Jonathan Dos Santos, delantero de Universitario de quien se habló podría dejar el club por una supuesta deuda del préstamo con el Cerro Largo de Uruguay, parece hacer caso omiso a estas especulaciones que ya fueron aclaradas aprovechando el tiempo de la cuarentena del coronavirus en su natal Salto.

El atacante charrúa dejó el fútbol por unos días para dedicarse a construir su casa en su provincia natal aprovechando la ayuda de su suegro. “Aprovechando que estoy acá, y que tengo a mi suegro que es oficial albañil”, señaló el jugador crema para Ovación Uruguay.

Dos Santos logró viajar a su país de origen tras suspenderse el campeonato por la aparición de la COVID-19 en Perú, justo a tiempo que se cierren las fronteras en nuestro país: “Yo me vine con Gregorio en el mismo vuelo. Apenas nos dieron libre, que en principio fue por diez días, cuando se suspendió el torneo. Me tomé el primer vuelo que salía para Uruguay y lo hice a tiempo porque a los dos días cerraron las fronteras y ya no se podía salir ni entrar más”.

A inicios de año, Universitario sabía que pelearía tanto el torneo local como la Copa Libertadores, por lo que Gregorio Pérez propuso la contratación de Jonathan Dos Santos para reforzar la delantera, sin embargo, ni el propio atacante pensó que le iría tan bien en tienda crema a poco de su llegada.

“La verdad que no lo imaginaba, aunque obviamente uno trabaja para eso. Me salió todo redondo, lástima este parate porque venía muy bien”, señaló. El salteó también eligió el gol marcado ante Alianza Lima en el último clásico como el gol más importante en el corto tiempo que lleva en Universitario.

“Creo que ese fue el gol más importante, porque el clásico marca mucho a un jugador”, sentenció. Por ahora el delantero charrúa permanecerá en su país hasta que los vuelos internacionales vuelvan a la normalidad en nuestro territorio y los clubes puedan volver a entrenar.