Gustavo Zevallos confirmó que Daniel Ahmed será el DT de Alianza si Mario Salas no llega

Luego de la paralización del fútbol en el Perú por la crisis sanitaria que se vive a causa del nuevo coronavirus, Alianza Lima hizo oficial la contratación de Mario Salas para reemplazar a Pablo Bengoechea en la dirección técnica del club.

Sin embargo, las restricciones tomadas por el gobierno de Martín Vizcarra impidieron al entrenador chileno pisar suelo peruano para asumir su puesto. Esto obligó a la directiva de Alianza a analizar diferentes opciones en caso Salas no pueda llegar a tiempo.

Por ello, Gustavo Zevallos, Gerente del club aseguró que este tema preocupa al alto mando de Alianza: “Todo el comando técnico está ansioso por venir, pero el panorama no está claro. Atrevernos a decir que esto se arreglará en 15 o 45 días sería irresponsable. Ojalá sea pronto porque si inicia el campeonato y él no está, no sé qué pasará”.

Sin embargo, el directivo aclaró que Daniel Ahmed sería el plan ‘B’ en caso el chileno no llegue a tiempo para el reinicio de la Liga 1 2020. “Sé que puede dirigir. Dios quiera que todo este tema mejore en todo sentido. Ojalá que podamos tener tranquilidad, que se abran las fronteras y podamos pensar en el reinicio del campeonato”, expresó Zevallos en 'La Hora Blanquiazul'.

Durante los casi tres años de Pablo Bengoechea al mando de Alianza Lima, miles de hinchas criticaron el estilo directo del ‘profesor’ a pesar de los triunfos y el título conseguidos. El directivo íntimo no evadió este tema y afirmó que el estilo de Mario Salas gustará en los aficionados aliancistas.

“Creo que la decisión por Mario es acertada y más allá de que en Colo Colo no le fue bien, me parece que la manera en la que busca llegar al triunfo es una forma que al hincha aliancista le va a gustar. No voy a comparar porque no me parece correcto hacerlo”, sentenció.