Carlos Beltrán: “Para Miguel Ángel Russo yo era un fantasma”

Carlos Beltrán, futbolista de Alianza Lima, confesó que el año pasado estuvo a un tris de patear el tablero y retirarse del fútbol cansado de la indiferencia que le mostró el entrenador de turno Miguel Ángel Russo.

“Lo peor para un futbolista es perder la confianza y este entrenador me la sacó. Estaba dispuesto a dejar el fútbol”, declaró Beltrán en entrevista con Movistar Deportes.

Luego de una buena temporada 2018 en Sport Rosario, Carlos Beltrán es contratado por Alianza Lima a solicitud de Pablo Bengoechea. Al retirarse el técnico uruguayo voluntariamente para solucionar un asunto personal en su natal Uruguay, el club contrató a Miguel Ángel Russo, pero el actual entrenador de Boca Juniors no tuvo jamás en los planes al nacionalizado.

“Pasaba delante mío y yo para él era un fantasma, no hablaba conmigo; mentalmente estaba arruinado, anímicamente estaba afectado, hasta mis padres tuvieron que venir de Argentina para apoyarme”, relató apenado.

Pero como el mundo da tantas vueltas, Russo se marchó del club al final del primer semestre a consecuencia de los malos resultados y su sucesor sería nada menos que Bengoechea, el técnico que pidió fichar a Beltrán.

“El entrenador (Russo) se equivocó conmigo porque acabé el año jugando y teniendo partidos importantes”, aseveró el ‘todo terreno’ a Movistar.

Y para graficar el mal trato que recibía de su exentrenador, narró una anécdota curiosa. “A un compañero que estaba a mi lado le dijo que tenía que concentrar y a mí nada, bueno luego me enteré que sí figuraba en la lista. Confundido le pregunto al jefe de equipo y este me dice: ‘el profesor me manda a decir que no te vio’”.



En otro momento de la entrevista, el “Che” señaló que se marchó de Melgar el año 2015 por problemas con Juan Reynoso, a quien pese a todo considera un excelente entrenador. “Resolví contrato con Melgar (el año 2015) por diferencias con el entrenador Juan Reynoso. El problema no fue deportivo, sino económico. Acabé medio peleado con él pero es un buen técnico, un crack que irá seguro pronto a la selección; él trabaja la semana pensando lo que será el partido y el partido se presenta tal cual lo pensó”.