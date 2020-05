Universitario: Oscar Del Portal cuestionó la posible nacionalización de Jonathan Dos Santos

Este martes, distintos medios uruguayos sorprendieron sobre la posibilidad que Jonathan Dos Santos, actual delantero de Universitario, pueda nacionalizarse peruano y poder ser convocable a la selección que dirige Ricardo Gareca.

Hasta el propio delantero uruguayo se mostró abierto a esta posibilidad tras ser consultado sobre el hecho. “Sé lo que dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice. Pienso que si me quieren nacionalizar, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú", expresó Dos Santos.

Sin embargo, esta chance no parece gustarle en nada al periodista Oscar del Portal quien utilizó sus redes sociales para hacer pública su molestia. El conductor de ‘Fútbol en América’ afirmó que Aldair Rodríguez sería una mejor opción que el delantero de Universitario.

“Me parece que Dos Santos es un buen delantero pero pregunto: ¿Ha hecho mejores cosas que Aldair Rodríguez en Binacional, quien es menor y no requiere de más años viviendo en el Perú para poder darle una chance en la selección? Seamos serios por favor”, señaló el hombre de prensa.

A pesar del buen desempeño de Jonathan Dos Santos en Universitario en los pocos meses que se jugó la Liga 1, la posibilidad que el delantero charrúa sea opción real para Ricardo Gareca es aun remota pues tiene que cumplir una serie de requisitos determinados por FIFA para que pueda jugar por la Selección Peruana.

Por ejemplo, el natural de Salto tendría que vivir de manera ininterrumpida un minino de cinco años en el Perú para ser opción real en la Selección Peruana. Es decir, si Dos Santos cumple todos los requisitos, recién podrá ser convocado por Perú en el 2024 y a la edad de 33 años.