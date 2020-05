Leao Butrón sobre salida de Bengoechea: "Algunos idiotas dijeron que le hicimos la 'camita' en Alianza Lima"

Las cicatrices por la salida de Pablo Bengoechea todavía no cierran en Alianza Lima. Y es que más allá de que la salida del entrenador uruguayo fuera por razones futbolísticas, algunos jugadores del plantel quedaron señalados como los supuestos culpables del DT que acabó con una sequía de títulos de once años.

Leao Butrón, uno de los señalados, rompió el silencio y descargó su verdad contra aquellas voces que lo acusaron de poner al grupo en contra a Pablo Bengoechea y, meses antes, a Miguel Ángel Russo.

"Algunos idiotas tuvieron la osadía de decir que Rinaldo (Cruzado) y yo le hicimos la camita a Miguel Ángel Russo, y que luego este año a Pablo también se la hicimos", lamentó Butrón en una entrevista a 'NPelotas'.

"Hay que hacerle recordar a esa gente malpensada que el año pasado, con Russo, yo estaba operado y no entrenaba. O sea según ellos yo cogía mi celular y decía a los jugadores que jueguen mal", ironizó el arquero de 43 años.

En ese sentido, Leao Butrón lamentó el poder de las redes sociales para cuestionar su relación con Bengoechea. "Y a Pablo lo conocemos tres años y a todo su comando técnico también, y más que profesionales éramos amigos. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Las redes sociales son maravillosas, pero también sirve para que algunos escriban estupideces. Yo nunca he visto una 'camita' y dudo mucho saber cómo se hace una", disparó.

"¿Cómo se le dice a un compañero que no se esfuerce? Todos nos esforzamos, yo pienso en el futuro de mi familia. Si le va mal al técnico, nos va mal al resto. O sea ahora que se fue Pablo y no ganamos no vamos a decir que es su culpa, todos tenemos la culpa", sentenció.

La verdad de Pablo Bengoechea

En una entrevista con UCI Noticias, el exentrenador de Alianza Lima confesó que sintió que varios jugadores no pensaban exclusivamente en fútbol y prefirió dar un paso al costado al no creer en las posibilidades de revertir la situación.