Calcaterra: "Le he pedido a Advíncula que vuelva a Cristal para salir campeón"

El futuro de Luis Advíncula parecía estar en Sporting Cristal en una hipotética vuelta al fútbol peruano hasta que llegó la cuarentena por el coronavirus y algunos jugadores de la Selección Peruana, en directos de Instagram, pecaron de infidentes sobre su hinchaje.

Paolo Hurtado y André Carrillo aseguraron que Advíncula, identificado con Cristal, era hincha blanquiazul y, es más, afirmaron que harán lo que esté en sus manos para que "cumpla su sueño" de jugar en Matute.

Advíncula no podía quedarse callado ante tantos rumores y zanjó el tema de su supuesto hinchaje por Alianza Lima, pero tampoco hizo el gesto que aguardaban muchos hinchas de Sporting Cristal.

"Yo soy mercenario. Mi entrenador nos dice que el futbolista debe ser un mercenario. Yo no lo sé, salí de Cristal, campeoné, me gustaría volver, pero quizá en Cristal haya un lateral con proyección y no lo quieren tapar y quizá no me quieran", afirmó 'Bolt' para no cerrarle la puerta a Universitario...¿y a Alianza Lima?

Ahora bien, con lo que sí pueden contar los hinchas de Sporting Cristal es en la amistad y el propio deseo de algunos jugadores de hacer fuerza para que el futuro de Luis Advíncula se pinte de celeste cuando decida dejar el fútbol del exterior.

Uno de ellos es Horacio Calcaterra. “Le he pedido a Lucho que vuelva. Que vuelva para salir campeón. Pero que no sea a los 38 o a los 39. Que sea mucho antes para jugar juntos acá”, expresó el futbolista naturalizado peruano en una entrevista con el Instagram de Sporting Cristal.

Aunque apenas compartieron el primer semestre del 2014 en Sporting Cristal, Luis Advíncula y Horacio Calcaterra forjaron una bonita relación de amistad que se ha fortalecido con los años y que puede ser clave para que el lateral derecho deseche aquel sueño vestido de blanquiazul que aseguran que tiene Hurtado y Carrillo.