Erick Delgado expone situación de Cantolao: jugadores todavía no cobran abril y dirigencia negocia individualmente.

Dio marcha atrás. Pese a amenazar con una reducción del 50%, la dirigencia de Cantolao lleva varios días de diálogo en busca de llegar a un acuerdo con su plantel por la rebaja salarial que implica la crisis económica desatada por el coronavirus.

Erick Delgado, capitán de Cantolao, detalló cómo vienen siendo las negociaciones con la directiva del club chalaco a la espera de cobrar los sueldos de abril, el primero de los tres meses que será bajo una rebaja salarial.

"Hasta el día de hoy no nos han depositado el fin de mes. Sé que la dirigencia quería una reducción pero ellos ponen que era una cosa para negociar. No hubo negociación en ese momento, pero luego sí. Creo que individualmente han estado llegando a acuerdo. Creo que todavía no hay un acuerdo con todos los jugadores", precisó el arquero de 37 años.

Ahora bien, Erick Delgado valoró el acuerdo para que los más vulnerables del plantel no se vean perjudicados por la rebaja salarial. "Desde un primer momento, sabíamos que los más chicos iban a cobrar completo. Eso era lo que más importaba. No todos estábamos de acuerdo con una reducción de 50 % porque no había justificación para tal cosa", afirmó.

Sobre su situación, el arquero de Cantolao expresó que está todo encaminado con la dirigencia. "Yo hasta ahora no he tenido problemas. Entre mañana y pasado debemos llegar a un acuerdo", indicó.

La vuelta de la Liga 1

Erick Delgado se alineó a la propuesta de una Liga 1 enteramente jugada en la capital, aunque no negó que los clubes de provincia son los más perjudicados. "Me parece que tendría que ser un descentralizado de ida y vuelta y listo. Algo que se pueda acabar en pocos meses", puntualizó.