Directiva de Alianza Lima plantea reducción de sueldo en la plantilla para mayo ante crisis por coronavirus

Alianza Lima frente a la crisis manifestó su fortaleza como club. Mientras otros tomaban medidas extremas para estabilizar su economía en picada por la falta de liquidez debido a la suspensión de toda competición oficial, los de Matute frente al temporal tenían la apariencia de un roble.

No redujeron sueldos, no suspendieron a nadie, pagaron siempre al día. Hasta el mes de abril, ningún trabajador se quedó sin cobrar la totalidad de su sueldo y la puntualidad del club era hasta entonces señal de confianza, estabilidad y esperanza frente a una enfermedad que puso de vuelta y media a todo el mundo.

La resistencia es hasta ahora loable, pero todo sacrificio cuesta y ya se piensa tomar algunas medidas. Al respecto LÍBERO pudo conocer que la gerencia del club en aras de equilibrar su economía para seguir sobrellevando esta coyuntura difícil ocasionada por la pandemia de coronavirus ya planteó a los futbolistas la reducción de sus salarios de mayo en un 40 por ciento como única salida para que nadie se quede sin cobrar sus haberes.

Los futbolistas están dispuestos a ayudar, desde el primer día en un acto voluntario aceptaron la rebaja de sueldo conscientes de la situación y en salvaguarda del salario de los trabajadores.

No obstante, el porcentaje sugerido por la gerencia general no está dentro de los parámetros que ellos consideran lo adecuado y por ello la negociación todavía no ha culminado. Los días que vienen serán decisivos.