Cuerpo de 'Perico' León no será velado por seguridad

En un inicio, se tenía pensado velar el cuerpo de Pedro Pablo 'Perico' León a puertas cerradas (unos 10 familiares como máximo y por un espacio de 30 minutos), sin embargo, esta mañana se decidió no llevarlo a cabo por precaución.

La pandemia del coronavirus aún no ha podido ser controlada en nuestro país y en ello data la principal razón del porqué no fue velado el cuerpo del gran 'Perico' León: sus familiares son personas vulnerables al virus del COVID-19 y siguieron las recomendaciones de los médicos quienes le sugirieron no hacer este tipo de actividades.

Según Ovación, el cuerpo del ex delantero de la selección peruana fue retirado a las 11 de la mañana de la clínica Ricardo Palma y trasladado a un cementerio local donde será crema y sus cenizas serán entregadas a sus familiares.

Como se recuerda, Alianza Lima anunció hace unos días, a través de un comunicado, su intención de realizarle un homenaje póstumo en el Estadio Alejandro Villanueva, donde terminó convirtiéndose en ídolo 'blanquiazul', no obstante, dicha actividad quedó sin efecto.

Asimismo, el club de La Victoria decidió ejecutar una encuesta para que sus hinchas decidan si la tribuna sur o el camarín principal de Matute lleve el nombre de Pedro Pablo 'Perico' León García, catalogado como el mejor centrodelantero de nuestro balompié.

Una vez que la situación agobiante por el coronavirus en el país sea superada, Alianza Lima organizará un partido de exhibición con los ex compañeros de 'Perico' León para rendirle un homenaje por todo lo brindado al club íntimo.