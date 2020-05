Madre de 'Perico' León: "Era cariñoso y me prometió una casa"

Los restos de ‘Perico’ León fueron cremados y sus cenizas posteriormente entregadas a la familia. El pasado 9 de mayo el ídolo del fútbol peruano agitó sus alas rumbo al cielo y el pueblo aún lo lamenta. Alianza Lima, el club donde se forjó, y la FPF, representando a la selección, organiza sendos homenajes para después de la etapa de cuarentena.

Prosiguiendo con los pasajes poco conocidos de la vida de ‘Perico’ León, en esta ocasión pasaremos a entregar la segunda y última parte de la entrevista que doña Manuela García, su madre, concedió en exclusiva para la desaparecida Revista ¡Arriba Alianza!

Cabe recordar que en la primera parte doña Manuela confiesa que un electricista -como caído del cielo- descubrió al pequeño ‘Perico’ en las calles de Lince mientras dribleaba a cuanto rival se le cruzara por el camino y que posteriormente este lo recomienda a Souza Ferreyra quien finalmente lo adopta y lleva a Alianza Lima.

Para la segunda entrega, el matrimonio de ‘Perico’, los partidos en Alianza Lima y su servicio militar obligatorio en el Ejército Peruano, son los sucesos que marcan la pauta. A continuación las declaraciones.

“’PERICO’ NO QUERÍA QUE VAYA AL ESTADIO”

“‘Perico’ se casó muy joven pero ha podido formar un hogar feliz. Ya tiene tres hijos que son mis nietos más engreídos. En esa época ingresó al Ejército Peruano y tuvo (o se vio envuelto) una serie de problemas; los diarios no se cansaban de decir que se había escapado y muchas otras cosas más. Yo lo aconsejaba y él me consolaba diciendo que todo eso era nada más que publicidad negativa. Pero ahora estoy feliz, porque así hubiera sido cierto aquello, ahora veo que es un hombre más reposado y responsable de sus actos”, indicó.

Luego señaló: “nunca miré jugar a ‘Perico’ en un estadio porque jamás fui, apenas lo conozco por fuera. La verdad es que prefiero verlo jugar en la televisión o escuchar los partidos por la radio. Él me dice siempre: ‘Mejor no vaya mamá, porque de repente me hacen falta o dicen cosas hirientes…” Y yo le hago caso, además, soy muy nerviosa; imagínese que cuando lo miro por televisión y lo hacen caer, me pongo intranquila y le ruego a Dios que no sea nada grave o que no tenga consecuencias”.

“ME PROMETIÓ LA CASA PROPIA, ES BUENO”

“’Perico’ es bueno con sus hermanos, a todos los quiere por igual; a los más chicos le da propina y a mí me socorre siempre. Ruego que siempre sea así y deseo de todo corazón que siga triunfando para orgullo de la familia y del Perú entero que confía en su juego, para hacer así un buen papel en el mundial de México”, apuntó la mamá del 9 que se convertiría luego en el más importante en la historia del balompié nacional.

Para culminar la reunión con los colegas doña Manuela exclamó de manera efusiva un ¡Arriba Perú! Y añoró que en un futuro no lejano su querido hijo ‘Perico’ logre cumplir el anhelado deseo de darle una casa grande y bonita para que viva la familia. “Él me dijo: ‘Mamá, cuando pueda la sacaré de aquí a su casa propia’”. ‘Perico’ se fue a los 76 años de vida logrando casi todo lo que se propuso en la vida. Que Dios lo tenga en su gloria.