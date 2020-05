Alianza Lima: plantel busca devolución del dinero tras acuerdo de reducción salarial

Tal como lo adelantó LÍBERO, el club Alianza Lima también se verá afectado por la crisis que atraviesa el fútbol peruano a consecuencia de la pandemia por coronavirus.

Hasta el mes de abril todo parecía andar de maravillas en Alianza Lima. Los futbolistas cobraron el salario completo y su realidad aparentaba ser totalmente diferente a otros clubes que aplicaron reducción de sueldos y la suspensión perfecta de sus futbolistas para sobrellevar el fuerte temporal.

Sin embargo, antes de iniciar mayo la gerencia general del club estaba presentando algunos problemas. Los sponsor que habitualmente pagan completo y puntual, dejaron de hacerlo y lo organizado se descompaginó.

Y dado que el pago por concepto de sponsor cubre el 30 por ciento de la totalidad de los haberes del plantel, dirigentes, entre otros -el otro 70 por ciento lo cubre la televisión- la gerencia empezó con las medidas urgentes.

Las negociaciones con los líderes de vestuario comenzaron y se determinó la reducción de un porcentaje del salario para cada jugador y de manera escalonada donde los futbolistas que ganan más dinero tendrían un descuento del 40 por ciento, medida que involucraría los próximos tres meses empezando a correr desde el mes de mayo hasta fines del mes de julio. A otros jugadores se rebajaría el 20 y 30 por ciento.

No obstante, de buena fuente ha trascendido que el acuerdo no es total dado que los futbolistas solicitan que el porcentaje de dinero que dejarán de percibir ahora le sea devuelto más adelante cuando la situación mejore, una posición que no fue bien vista por la gerencia general que no desea reconocer lo propuesto por los jugadores del plantel profesional. En los próximos días la institución emitirá un comunicado para informar todo.