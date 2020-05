Adrián Balboa confesó su deseo de jugar con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en Alianza

Alianza Lima se quedó muy cerca de gritar campeón en la Liga 1 2019 al perder la final de aquella temporada ante el Binacional de Roberto Mosquera. Gran parte de esta buena campaña victoriana se debió al aporte goleador de Federico Rodríguez y Adrián Balboa. Este último no solo ayudó con goles sino también con entrega y pundonor desde su llegada.

Por ello, miles de fanáticos de Alianza piden que el popular ‘Rocky’ pueda quedarse en tienda victoriana a pesar de finalizar su vínculo con el club en junio próximo. Sin embargo, esto parece importarle poco al propio Balboa quien conversó con ‘Instalianza’ mostrando su deseo de seguir jugando en Alianza Lima.

No obstante, el delantero uruguayo también dejo en claro que si se presenta la posibilidad de nacionalizarse y jugar por la Selección Peruana aceptaría la propuesta como agradecimiento al cariño recibido desde su llegada a nuestro país.

“Me lo preguntaron bastante y yo dije que obviamente jugaría en la Selección de Perú si un día me llama el técnico y me pide que me nacionalice. Además, la gente de Perú me trata súper bien y estoy agradecido con ellos”, señaló.

Por otro lado, Balboa confesó que desea jugar al lado de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán quienes prometieron volver a Alianza Lima para finalizar con sus carreras y, en el caso del ‘Depredador’, cumplir el sueño de salir campeón con el equipo de sus amores.

Alianza Lima busca retener a Adrián Balboa y Federico Rodríguez a pedido de Mario Salas

Ambos desean continuar en el “equipo del pueblo” y todo indica que en las próximas horas se solucionará el impase para que sigan jugando en Matute hasta fin de año. Alianza Lima y Mario Salas los quieren y eso es lo que vale.