Jugadores de Carlos Stein negocian con dirigencia para evitar suspensión perfecta

Lo realizado por Carlos Moreno en Universitario dio confianza a la dirigencia de Carlos Stein para amenazar con la suspensión perfecta de labores a su plantel, que logró evitar una reducción del 50% de sus honorarios y que por fin se encuentra negociando una rebaja salarial más justa en esta época de coronavirus.

Orlando Lavalle, entrenador de Carlos Stein, reveló que sus jugadores ya empezaron las negociaciones con los directivos del club con el fin de evitar la aplicación de la suspensión perfecta de labores.

"Se está tratando la mejor solución. Los jugadores se están reuniendo para tomar una buena decisión. Nosotros somos conscientes de la situación. Somos un equipo austero pero se está viendo la manera. La intención es no entrar a la suspensión perfecta, por eso siguen las negociaciones. Si tuviéramos los activos de otros clubes, la cosa sería diferente", detalló el extécnico de la San Martín a Radio Ovación.

Lavalle reveló que su comando técnico se encuentra ajeno a las negociaciones, que están siendo llevadas por los jugadores de Carlos Stein, bien asesorados por la Agremiación de Futbolistas.

"Tenemos que ponernos de acuerdo. Los jugadores han presentado una propuesta y son asesorados por la Safap. El comando técnico ha tomado una decisión expectante porque la mayoría de jugadores va a manejar esto. Lo importante es que no haya imposición. Sabemos que la cosa está complicada pero nos han cumplido el mes de marzo", puntualizó.

Vale destacar que Carlos Stein no cuenta con el dinero de los derechos de transmisión por imposición de la FPF que, además de darle 50 mil dólares de la Conmebol, le hizo entrega de un monto no revelado tras el perjuicio económico que significa no firmar contrato con el Consorcio Fútbol de Perú.

Los jugadores de Carlos Stein recién pudieron cobrar el entero del mes de marzo hace una semana mientras los sueldos de abril serán pagados en dos plazos: 40% primero y el 60% después. Todavía no hay fechas a la espera de llegar a un acuerdo para la rebaja salarial.