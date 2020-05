Directiva de Alianza indignada con Da Silva: "Vamos a conversar con él y que se rectifique"

El Perú se encuentra en el día 59 de cuarentena obligatoria a causa del coronavirus, sin embargo, hace unos días atrás, el futbolista Beto da Silva fue ampayado por la cámaras de un programa de espectáculos junto a la modelo nacional Ivana Yturbe, en el cual quedaba en evidencia al romper las medidas establecidas por el gobierno de Martín Vizcarra.

Ante esta situación, Gustavo Zevallos, directivo de Alianza Lima se pronunció al respecto. "Situaciones como estas no se deben dar. Nos sorprendió esta situación, más allá de ser jugadores, esto no debe darse bajo ninguna circunstancia, salvo que sea estrictamente necesario", dijo para El Comercio.

Pero eso no fue todo, sino que el gerente general blanquiazul señaló que: "Vamos a conversar con él y que se rectifique, queremos evitar estas situaciones extradeportivas, no le hacen bien al club. No hemos determinado si habrá sanción aun".

Si bien el jugador aún no se ha pronunciado al respecto, el club está pensando en tomar medidas internas, pues no quieren que pase lo mismo que sucedió con Jean Deza, quien, aparentemente, le dio prioridad a su vida privada y lo que hacía fuera de ella, que tomar en serio su nueva etapa en Alianza Lima.

Finalmente, Gustavo Zevallos fue consultado sobre el sonado caso de Jean Deza. Si bien es cierto confirmó que aún pertenece a Alianza Lima, también es verdad que el área legal del club está evaluando la situación del jugadores, para no tomar una medida radical.

"Él tiene contrato con el club. Está suspendido por cinco días, debido a la pandemia y la para de los entrenamientos, solo cumplió tres. Se le envió varios documentos por las faltas reiteradas, el último fue la suspensión por este periodo de tiempo que te menciono. Esto se encuentra dentro del área legal del club", sentenció a la fuente mencionada.