Salomón Libman sobre reinicio de Liga 1: "En un 95% se juega en Lima"

Voz autorizada. Salomón Libman, arquero de UTC y exseleccionado peruano, analizó los pormenores del reinicio de la Liga 1, pactado para agosto próximo y con más bosquejos que certezas.

"El campeonato se va a dar con todos los protocolos y es un 95 % que se juegue en Lima por el tema de que las vías terrestres y aéreas están cerradas", aseguró Libman sobre la vuelta del fútbol a Radio Ovación.

"Será un torneo distinto, pero se tiene que jugar así sea en Lima o en cualquier lado con todos protocolos", abundó el capitán de UTC, que dejó en claro deben mantenerse los descensos pactados a comienzos de año.

"Para mí tendría que haber descenso porque no se sabe si habrá Copa Perú, creo que solo se realizará la Liga 2. Entonces, eso se puede manejar", precisó.

Sobre la propuesta del comisión médica de la FPF, Salomón Libman consideró que el uso de la mascarilla es inviable en un partido. "Veo complicado jugar con mascarilla, pero si se hacen pruebas antes de entrar a la cancha habrá tranquilidad de que nadie esté contagiado de coronavirus", afirmó.

Mientras que otros clubes amenazan con suspensión perfecta de labores, el arquero de 36 años valoró la planificación y la seriedad de la dirigencia de UTC para cumplir con los salarios al plantel mediante los derechos de TV.

"Son 6 a 7 clubes que lamentablemente no quieren pagar, se quieren ahorrar el año y algunos de ellos tiene el auspicio de la televisión. Escucho propuestas para jugar con juveniles y para mí perfecto, pero por qué no tomaron esas decisiones desde un principio. La TV sigue cumpliendo y no hay motivo para no pagar", sentenció.