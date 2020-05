Juan Diego Gutierrez no seguirá en Oriente Petrolero y se despidió con emotivo mensaje

Al igual que la Liga 1 2020, el fútbol boliviano decidió suspender su torneo debido al avance del nuevo coronavirus en el país altiplánico. Como era de esperarse, esto ha generado un golpe económico en los clubes quienes no perciben ingreso alguno desde la paralización de la competencia.

Por ello, algunos equipos han optado por llegar a un acuerdo con sus futbolistas y finalizar su vínculo de la mejor manera posible. Este ha sido el caso de Juan Diego Gutierrez, quien anunció la finalización de su contrato con Oriente Petrolero tras pocos meses en Bolivia.

Así lo anunció el propio club a través de un extenso comunicado en su cuenta de Facebook: “Comunicamos a todos los socios e hinchas de nuestro club, que el jugador Juan Diego Gutierrez se despide de nuestra institución al haberse cumplido su contrato. El directorio en nombre de todo el pueblo orientista le desea el mejor de los éxitos en su carrera deportiva y un feliz retorno a su país de origen en cuanto las autoridades lo permitan”.

De igual manera, el propio futbolista utilizó su cuenta de Instagram para escribir un extenso y emotivo mensaje de despedida a todos los hinchas del Oriente Petrolero. “Llega el momento de despedirse, ojalá pueda estar pronto con mi familia, pero sobre todo llegó el momento de agradecer, a Oriente, a Ronald que confío en mí y me dio la posibilidad de vestir tan importante camiseta, al cuerpo técnico, compañeros, pero sobre todo al hincha orientista”, comenzó el exfutbolista de Universitario.

“Desde que llegué sentí el cariño de la gente y la responsabilidad de representar a tan importante institución. Fue un paso corto pero intenso. Me habría encantado poder haber estado más tiempo y poder darle al hincha todo lo que realmente puedo dar, pero la coyuntura que vivimos no me lo permitió. Gracias a todos y fue un orgullo grande vestir su camiseta”, agregó.

Juan Diego Gutierrez solo jugó 189 minutos en Oriente Petrolero en este 2020. El extremo anotó en una sola ocasión y fue titular en dos encuentros en la temporada. Ahora el futbolista nacional buscará la manera de regresar a nuestro país, a pesar de mantener las fronteras cerradas y el Estado de Emergencia.