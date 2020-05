Reimond Manco: "Pido a la Sunafil y al Ministerio de Trabajo que intervengan caso de Binacional"

Desconcertado. Reimond Manco, uno de los capitanes de Binacional, expresó su rechazo a la suspensión perfecta de labores aplicada por la directiva del club peruano pese a la predisposición del plantel de negociar la pertinente rebaja salarial provocada por la pandemia del coronavirus.

"Estoy molesto, pues sacan provecho a la ley. Pido a la Sunafil y al Ministerio de Trabajo que intervengan nuestro caso, pues no es justo que en época de pandemia hayan clubes que saquen provecho", lamentó Manco en una entrevista con el periodista Wilmer Robles.

En ese sentido, el "10" de Binacional lamentó la poca flexibilidad de la dirigencia de su club para llegar a un acuerdo para la reducción de sueldo y hasta denunció malas prácticas con el fin de evitar pagar impuestos.

"Intentamos negociar hasta cuando nos mandaron un mes de vacaciones obligadas, pero ahora quieren sacar provecho al tener un contrato desglosado en dos partes. Remunerativo y alimentación y vivienda para que ellos no paguen tantos impuestos", reveló Reimond Manco.

"Ahora nos quieren desconocer el tema de alimentación y vivienda. El porcentaje que es el 50% está dentro de nuestro salario, a mí no me pagan por alimentación y vivienda, ellos no quieren pagar impuestos. Todo ese dinero está dentro de los contratos", sentenció.

El comunicado de Binacional

Tras querer imponer una reducción del 75%, la dirigencia de Binacional anunció la suspensión perfecta de labores debido a la crisis económica provocada por el COVID-19 y aseguró que no podían costear la última propuesta presentada por el plantel.

Según la directiva de Binacional, podían aceptar una rebaja únicamente del 40% para los meses de junio y julio, mas no reembolsar aquellos montos en los meses posteriores.