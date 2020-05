Gustavo Zevallos habló sobre la llegada de Mario Salas: "No hay claridad al respecto"

El último viernes, Martín Vizcarra anunció la ampliación por un mes la cuarentena en todo el país y con ello, aún permanecerán cerradas las fronteras. Pero, ante este panorama, Mario Salas ve lejano su arribo a Lima para incorporarse y dirigir de forma presencial los entrenamientos de Alianza Lima, puesto que ahora solo ha dirigido a través de la plataforma zoom.

Precisamente por esta situación, Gustavo Zevallos, gerente deportivo íntimo, se pronunció al respecto para explicar cómo y cuándo está programado la llegada de Mario Salas a Alianza Lima, pues el fútbol local recibió el visto bueno del Presidente Martín Vizcarra para reiniciarse, pero aún hay cuarentena y, en Santiago, también fue ampliado el 'estado de catástrofe'.

"La posibilidad que Mario viaje a Perú lo comentó un dirigente, pero en estos momentos no hay nada formal. Nos encantaría, sería maravilloso que esté, pero no hay claridad al respecto. Todavía no hay una frontera abierta en Sudamérica, entonces, no sabemos cuándo pueda darse esa figura, pero estamos contentos con tenerlo ya en la familia de Alianza", dijo Gustavo Zevallos al portal chileno 'En Cancha'.

Al ser consultado sobre la experiencia de Mario Salas en Colo Colo, el gerente de Alianza fue enfático al señalar que eso para nada lo condiciona, pues ha demostrado la gran capacidad que tiene para asumir el liderazgo de un grupos, más allá de los resultados que se puedan dar.

"Tenemos las mejores referencias de Mario. Muchos pueden decir que le fue mal en Colo Colo, pero eso no lo descalifica. Nada es definitivo, lo importante es el trabajo y por eso nos decidimos por Mario, porque tiene estructura, tecnología y profesionales al lado que permiten que nada sea al azar. A pesar de estar en Chile, está trabajando a consciencia y eso nos tiene tranquilos. Todos los días trabaja el preparador físico con los jugadores a través de Zoom y él ya ha tenido comunicación con el plantel dos o tres veces", agregó.

A su vez, Zevallos aclaró cómo se dio la llegada del extécnico de Cristla. "Quien se reunió en Santiago con él fue el director deportivo, Víctor Hugo Marulanda, y Mario le mostró su metodología, su forma de trabajar y su comando técnico, y eso le dio tranquilidad, porque le gustó todo lo que hacía, más allá de lo que ya sabíamos".