Cusco FC, segundo club que más técnicos cambió durante 2015-2019

El puesto de técnico es el más vulnerable en el mundo del fútbol y una prueba de ello es Cusco FC, antes Real Garcilaso, que fue reconocido por ser el segundo club en cambiar más técnicos durante el período de enero 2015 a diciembre de 2019.

Fueron 84 las ligas del mundo y 766 clubes los analizados por el portal CIES Football Observatory, que colocó al club boliviano Real Potosí como el más voluble en los banquillos con 20 cambios y a Cusco FC como sublíder con 16.

Los siguientes de la poco honrosa lista son Sportivo Luqueño (Paraguay), JS Kairouanaise (Túnez) con 14, mientras que Celik Zenica (Bosnia), Rionegro Águilas (Colombia), Nacional (Paraguay), Oriente Petrolero (Bolivia), CA Bizertin (Túnez) y OFK Titograd Podgorica (Montenegro).

Highest number of coaches who managed at least 3 domestic league matches between 2015 and 2019 for clubs always present in 8⃣4⃣ top divisions worldwide: @Club_RealPotosi ahead of two other South American teams 😕 More exclusive data ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/5IvMTaOfKp