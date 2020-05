‘Pompo’ Cordero reveló que pudo llegar a la Bundesliga por 1 millón y medio de dólares

Al final de la década de los 90, un joven de test morena, de cansino andar y con un gran talento con el balón, brillaba en las menores de Universitario con solo 18 años. Se trata de Luis ‘El Pompo’ Cordero, hoy exjugador de fútbol, pero que en su momento fue considerado como una de la promesa de nuestro balompié.

Esta performance en el cuadro crema lo llevó a la Selección Peruana que disputó el Preolímpico en el año 2000 para clasificar a los Juegos de Sidney de aquel año. Luego de este torneo, Luis Cordero fue observado por una representante alemana que buscó comprar el pase del futbolista a Universitario de Deportes por un millón un medio de dólares.

Esta historia fue revelada por el propio 'Pompo' Cordero en una reciente entrevista con Trome. “En el 2000 jugué el Preolímpico de Brasil para ir a las Olimpiadas de Sidney y me llamó una alemana. Era representante y me quería llevar a la Bundesliga. Llegamos a Perú y me volvió a timbrar, le pedí que hable con Alfredo González”, señaló el exfutbolista.

Cordero afirmó que le indicó a esta representante que hable con Alfredo González, presidente de Universitario por ese entonces, sobre este tema. Sin embargo, poco después recibió nuevamente la llamada de la alemana quien le reveló la conversación con el dirigente crema.

“Otra vez se comunicó conmigo: 'Luis, he querido comprar tu pase en millón y medio de dólares, pero Universitario quiere dos y solo me dan el 50% de tus derechos'”, agregó ‘El Pompo’ quien indicó que de inmediato fue a buscar al directivo para pedirle una explicación.

“Lo visité a Alfredo, me dio 40 mil dólares y me hizo firmar por dos años más. Con ese dinero a los 18 años me sentí millonario. Teché mi casa y terminé de construir la parte que estaba de esteras”, sentenció el otrora futbolista nacional.