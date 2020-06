Fernando Pacheco reveló que Manuel Barreto no lo quería en Sporting Cristal

Casi cuatro meses después de fichar por Fluminense y en donde tuvo un buen inicio de temporada, Fernando Pacheco se animó a contar por qué dejó Sporting Cristal. El delantero peruano reveló el motivo que hizo que apresure su fichaje por el club brasileño.

“El comando técnico de Sporting Cristal (En ese entonces liderado por Manuel Barreto) no quería contar conmigo, por eso que muchos clubes me llamaron. Eso ya venía luego de la semifinal con Alianza Lima. Entonces, cuando se la oportunidad con Fluminense, no la pensé dos veces”, dijo Fernando Pacheco en un directo en Instgaram con 'Desde las gradas'.

A su vez, en su momento, Manuel Barreto aseguró que estaba muy contento por el fichaje de Fernando Pacheco a Fluminense, club histórico del fútbol brasileño y que hoy en día tiene varias figuras internacionales. "Siento mucho orgullo por Fernando. Es un chico muy profesional y que tiene el premio de poder emigrar al extranjero", sentenció el técnico peruano.

Fernando Pacheco firmó por cuatro temporadas con Fluminense. En caso que el club brasileño venda al delantero peruano, Sporting Cristal tendrá participación, es decir, recibirá un porcentaje de la futuro venta del delantero extremo de apenas 20 años.

Hace unos días, Fernando Pacheco también habló sobre el pensamiento del país carioca hacia el futbolista peruano. "En Brasil no se han dado cuenta de lo que podemos hacer los peruanos a nivel futbolístico y por eso se sorprenden. No imaginan que un peruano pueda tener las mismas o una mayor habilidad”.

Pacheco tendrá como compañero a Fred en Fluminense

A pesar de haber inicio la temporada regular, lleno de elogios hasta antes de que se paralice el torneo a causa del coronavirus, Fernando Pacheco deberá esforzarse el doble para ganar un lugar en el once titular del técnico Odair Hellmann, pues el ‘Flu’ confirmó el fichaje del goleador brasileño Fred.

“Será como siempre: emocionante, especial para mí y para mi corazón. Mi felicidad es muy grande, hay una buena sensación de volver a casa. Fluminense tiene algo diferente, nuestros hinchas son diferentes”, declaró Fred tras ser presentado como el flamante jale del ‘Glu’.