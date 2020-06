Marcio Valverde arremetió contra Richard Swing y hasta le puso nuevo apodo

En los últimos días el país ha estado envuelto en un gigante escándalo, y no necesariamente por algunos temas irregulares sobre el manejo del coronavirus, sino porque se destapó el millonario contrato que tenía el cantante peruano Richard Swing, quien recibió del Ministerio de Cultura 175 mil soles por concepto de ‘conferencias motivacionales’.

Y si bien es cierto, la entonces ministra de cultura, Sonia Guillén, anunció que se dejó sin efecto el contrato de Richar Swing, y luego presentó su renuncia, el escándalo aún sigue y todo el mundo habla. Esta vez, el futbolista Marcio Valverde de Sport Huancayo mostró su disconformidad.

“¡No sean pen***! ¿Por esas charlas le pagaban al señor Juan Gabriel Swing?, Mmmmmm todo muy raro, ¿no?”, escribió Marcio Valverde en su cuenta de Twitter sobre es escandaloso contrato que tenía el cantante peruano con el Ministerio de Cultura y que, posteriormente se tuvo que dejar sin efecto el vínculo contractual.

No sean pendejos por esas charlas le pagaban al señor JUAN GABRIEL SWING, Mmmmmm todo muy raro no? — Marcio Valverde (@marciovz) June 1, 2020

Sobre Richard Swing, no contento con el alboroto causado por sus relaciones con el gobierno peruano, el polémico personaje se volvió a pronunciar. “Hoy he botado a la ministra, por atrevida la renuncié… Aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión nunca hubiera tenido una campaña mundial como la que me están haciendo (…) Todos los días me parodian y vas a ver el día que vaya a declarar en el Congreso van a haber 5 mil periodistas””, dijo el cantante entre risas en una grabación que fue emitida por el dominical Panorama.

La última información que se maneja sobre Richard Swing es que personal de la Fiscalía de Anticorrupción a cargo de Janny Sánchez Porturas, allanó las oficinas administrativas del Ministerio de Cultura, ubicadas en San Borja, por las contrataciones con el cantante.