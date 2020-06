Alianza Lima cuida a los futbolistas que son su materia prima y aguarda retorno a prácticas presenciales

El doctor del club Alianza Lima, Hugo Blácido, afirmó que dos futbolistas del primer equipo reanudaron los entrenamientos a distancia tras un periodo de cuarentena luego que presentaron “malestar general”. El galeno apuntó que, para ambos casos, no fue necesario el uso de pruebas para descartar cualquier enfermedad.



“He tenido dos casos con malestar general. No hemos hecho las pruebas, pero la evolución ha sido buena. Realizaron la cuarentena y ya entrenan sin problemas”, declaró con entusiasmo el médico del cuadro blanquiazul para GOL PERÚ.

Cabe indicar que el plantel íntimo se entrena en sus hogares desde que el Gobierno decretó estado de emergencia nacional.



Sin embargo, fue el propio Gobierno el encargado de anunciar hace algunos días el retorno del deporte federado. Desde entonces, autoridades del IPD, FPF y MINSA, sostienen reuniones para establecer bajo qué protocolos se ceñirá este retorno.



Mientras esto no quede resuelto y el Gobierno no otorgue la luz verde, los futbolistas no cambiarán su entrenamiento a distancia por el presencial. No obstante, según el interés de las partes implicadas y la premura de las gestiones, se calcula el retorno a los campos de entrenamiento para antes de la quincena del presente mes.