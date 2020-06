Reimond Manco criticó al presidente de Binacional tras sufrir la suspensión perfecta

Luego de la suspensión de la Liga 1 2020 por la aparición del coronavirus en nuestro país, los clubes nacional sintieron el pacto económico que esto significaba viéndose obligados a tomar medidas radicales para preservar la estabilidad de sus instituciones.

Por ejemplo, la directiva de Binacional, encabezada por Juan Carlos Aquino, decidió mandar a su primer equipo a la suspensión perfecta de labores tras no llegar, según ellos, a un acuerdo entre ambas partes. Esto no gustó para nada en los jugadores del club de Juliaca quienes manifestaron que no existió una negociación y dicha medida fue tomada unilateralmente.

Ahora, Reimond Manco, atacante de Binacional, arremetió contra el directivo en una reciente entrevista con Radio Capital. El ex Alianza Lima y PSV de Holanda aseguró que el club cuenta con el dinero suficiente para seguir pagando los salarios correspondientes luego de llegar a un acuerdo entre ambas partes.

“No estamos en un club que no tenga dinero, que no pueda llegar a un acuerdo. Ellos primero nos mandaron a suspensión perfecta. Después, el presidente (Juan Carlos Aquino) nos hace un ‘corralito’ para decirnos que él quiere negociar y nosotros no. Cómo vas a negociar con alguien que te debe medio sueldo y te quiere desconocer una parte de tu sueldo desglosado”, inició el atacante.

“El tipo en ningún momento ha querido negociar. Primero el 70%, después el 60%, lo último era para pagarnos el 50% para antes que empiece el campeonato. Esa llamada no era para negociar, era para que el presidente nos explicara la situación del club y por qué nos había mandado a suspensión perfecta. Nos sorprendimos todos porque parecía que nos estaba grabando la llamada porque empezó diciendo ‘yo quiero negociar, ustedes no quieren negociar’”, agregó.

Reimond Manco y su años en el fútbol

Para finalizar, Reimond Manco expresó tener varios años en el fútbol profesional, por lo que afirmó no gustarle para nada este tipo de trato de parte de los directivos. Además, afirmó que para que se dé cualquier negociación, primero el presidente tendrá que pagar la deuda existente con el plantel.

“Yo tengo 14 años jugando al fútbol profesional y con personas así me encuentro casi todos los años. No me va a venir a mí a meterme el dedo a la boca. Por eso, le dije ‘presidente, acá nadie le está diciendo que no queremos negociar, acá todo el mundo le está diciendo que queremos ayudar al club. Pero no puedes negociar sobre una deuda, nos debes el 50% del mes de vacaciones que nos ha mandado y nos mandaste un mes de vacaciones obligadas. Primero páganos y de ahí negociamos todo lo que tú quieres’”, sentenció.